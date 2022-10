Intentie de transfer anuntata inainte de FCSB - FC Arges: "Imi place foarte mult, mi l-as dori din iarna"

Articol de GSP - Publicat duminica, 02 octombrie 2022, 18:56 / Actualizat duminica, 02 octombrie 2022 19:19Jean Vladoiu, presedintele lui FC Arges, a oferit o declaratie surprinzatoare in ziua meciului pe care echipa sa il disputa in deplasare, cu FCSB. Oficialul pitestenilor spune ca si l-ar dori din iarna, sub forma de imprumut, pe Alexandru Pantea (19 ani), fundasul stanga al ros-albastrilor.FCSB - FC Arges se joaca diseara, de la 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe ... citeste toata stirea