Inter Milano s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei, dupa ce a invins-o, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), pe AS Roma.Inter este prima echipa calificata in semifinalele Cupei Italiei. "Nerazzurrii" au trecut de Roma fara prea multe emotii. Dzeko a inscris din nou impotriva fostei sale echipe, dupa ce marcase si in campionat.Era minutul 2 cand bosniacul ... citeste toata stirea