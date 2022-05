Interes urias pentru Universitatea - FCSB * Cate bilete s-au vandut deja

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat marti, 03 mai 2022, 11:48 / Actualizat marti, 03 mai 2022 13:09Universitatea Craiova vandusera pana in aceasta dimineata, la 09:00, 10.987 de tichete pentru meciul cu FCSB si au decis sa deschida inclusiv Peluza Sud. Ei au si 4.107 de abonati, pe care conteaza duminica seara.Sunt toate sansele ca meciul Universitatea Craiova - FCSB sa fie "sold out". Din informatiile Gazetei, pana in aceasta dimineata, la ora 09:00, se vandusera in total 10.987 de ... citeste toata stirea