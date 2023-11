Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 18 noiembrie 2023, 11:43 / Actualizat sambata, 18 noiembrie 2023 12:19Intrebat daca crede ca vreun jucator roman va confirma in viitor intr-un campionat tare din Europa, Mihai Stoica l-a numit pe Adrian Mazilu (18 ani).Extrema de Farul, care in iarna va ajunge la Brighton, pentru 3 milioane de euro, il impresioneaza pe managerul general de la FCSB. Intr-o interventie la OrangeSport, in emisiunea "Sport Report", oficialul ros-albastrilor l-a ... citeste toata stirea