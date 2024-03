Internetul a luat foc! Val de mesaje de sustinere pentru Simona Halep

Articol de Emanoil Ursache - Publicat marti, 05 martie 2024, 18:39 / Actualizat marti, 05 martie 2024 19:01Vestea reducerii suspendarii Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni a aruncat in aer retelele sociale. Hotararea luata de Tribunalul de Arbitraj Sportiv a starnit bucurie in randul sustinatorilor fostei lidere WTA.Fanii tenisului au reactionat pe X, fostul Twitter, unde si-au manifestat bucuria pentru ca sportiva romana va reveni pe teren, in urma deciziei luate de TAS impotriva hotararii ... citește toată știrea