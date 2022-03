INTERVIU | A marcat, dar are inima franta! Ucraineanul Plokhotnyuk nu s-a putut bucura pe deplin de primul sau gol la Poli Iasi: "Plang cand vad imaginile din Ucraina la televizor. Este o catastrofa mondiala." Mesajul dur pentru Putin

Ucraineanul Mykhaylo Plokhotnyuk (23 de ani) a marcat primul sau gol pentru Poli Iasi, vineri, in esecul suferit pe terenul Stelei, scor 1-3, insa bucuria atacantului a fost retinuta.Pe langa amarul esecului suferit de echipa sa, Mykhaylo nu s-a putut bucura si din cauza razboiului din tara sa, acolo unde familia, prietenii, concetatenii sai traiesc zilnic un cosmar sub bombardamentele rusilor.Intr-un interviu acordat Liga2.ro, atacantul Iasiului spune ca zilnic izbucneste in plans cand vede ... citeste toata stirea