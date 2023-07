Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 25 iulie 2023, 08:09 / Actualizat marti, 25 iulie 2023 08:54David Popovici, cel care azi va concura in finala de 200 metri liber de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, a vorbit despre pasiunea sa pentru psihologie si despre cum l-a ajutat in viata de zi cu zi, dar si in sport.Reporterul Roxana Fleseru si fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, si transmit toate informatiile care conteaza de la Campionatele Mondiale de ... citeste toata stirea