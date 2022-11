INTERVIU | Catalin Hlistei a ingenuncheat Dinamo in Copou cu un gol din semifoarfeca: "Unul dintre cele mai frumoase din cariera mea." Executia, deloc intamplatoare: "Nu ma pot abtine"

Politehnica Iasi a castigat derby-ul cu Dinamo, scor 1-0 (0-0), disputat sambata in Copou, in cadrul etapei a 15-a a Ligii 2.A fost un meci echilibrat, de lupta, fara prea multe faze de poarta, iar diferenta a fost facuta de o executie superba a extremei Catalin Hlistei, jucator achizitionat dupa inceputul campionatul, in urma despartirii premature a acestuia de "U" Cluj.Un gol din semifoarfeca al lui Hlistei i-a adus victoria Iasiului in meciul cu DinamoIn minutul 49, Catalin Hlistei a ... citeste toata stirea