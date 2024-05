INTERVIU cu Cristian Pustai dupa despartirea de Ceahlaul: "Plec cu fruntea sus. Timpul va demonstra daca am facut bine sau nu"

Dupa un an si jumatate petrecuti la Ceahlaul Piatra Neamt, timp in care a promovat echipa in Liga 2 si a fost la un punct de play-off, Cristian Pustai a decis sa plece de la formatia nemteana.Antrenorul in varsta de 59 de ani mai avea inca un an contract cu Ceahlaul, dar a decis de comun acord cu conducerea clubului sa plece.Cristian Pustai, dupa despartirea de Ceahlaul: "Plec cu fruntea sus. A fost o promovare si un sezon bun de Liga 2, au fost mai multe momente frumoase"Contactat de Liga2. ... citește toată știrea