Articol de Theodor Jumatate - Publicat marti, 05 decembrie 2023, 16:21 / Actualizat marti, 05 decembrie 2023 16:25Mihai Stoichita a vorbit deschis pentru cititorii GSP.ro despre reactiile sale din tribuna, in timpul partidelor echipelor nationalei. "Ma chinui cand vad un meci, pentru ca trairile le am ca un antrenor", spune directorul tehnic FRF in varsta de 69 de ani.Mihai Stoichita, 69 de ani, nu isi poate reprima sentimentele cand e vorba de fotbal. Chiar daca nu mai e antrenor, ci ... citeste toata stirea