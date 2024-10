INTERVIU Exploziv! Fostul conducator din Liga 1 acuza frontal intr-un dialog cu GSP: "Statul paralel l-a scos din fotbal pe Arpad Paszkany!"

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 27 octombrie 2024, 09:21 / Actualizat duminica, 27 octombrie 2024 09:21Ioan Horoba, fostul presedinte de la Gloria Bistrita si Gaz Metan Medias, un personaj cu multiple conexiuni in fotbalul din zona Ardealului, e de parere ca "statul paralel l-a scos din fotbal pe Arpad Paszkany", omul care a finantat CFR Cluj in perioada 2001-2017.Intr-un interviu extins acordat Gazetei Sporturilor, in care i-a caracterizat pe Gigi Becali si ceilalti oameni de ... citește toată știrea