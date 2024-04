INTERVIU GSP In carti sa promoveze, Andrei Prepelita nu se dezice de convingerile sale: "Eu vreau altceva!" * A alcatuit deja strategia pentru Superliga

Articol de Remus Dinu, Andrei Furniga (video) - Publicat miercuri, 24 aprilie 2024, 13:31 / Actualizat miercuri, 24 aprilie 2024 14:10Gazeta Sporturilor a mers in Crangul Buzaului pentru a discuta cu unul dintre antrenorii care tintesc promovarea in Superliga, Andrei Prepelita. Tras la raspundere fiindca echipele lui nu presteaza un fotbal suficient de spectaculos, tehnicianul Gloriei Buzau spune ca nu se va abate nici in ruptul capului de la filosofia sa si ca prioritate va avea intotdeauna ... citește toată știrea