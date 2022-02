INTERVIU | Ioan Hora abia asteapta sa se reia Liga 2 si sa debuteze la FC Hermannstadt: "Sunt apt suta la suta." Dezavantajul pe care crede ca il are echipa sibiana si obiectivul personal din ultimele meciuri ale sezonului regular

Unul dintre cei mai experimentati jucatori din lotul echipei FC Hermannstadt este Ioan Hora (33 de ani). Mijlocasul ofensiv a ajuns in aceasta iarna la Sibiu dupa ce s-a despartit de UTA Arad.Intr-un interviu acordat pentruLiga2.ro, jucatorul originar din Oradea a povestit cum a ajuns la FC Hermannstadt, ce obiective are cu noua sa echipa si cum a decurs acomodarea in randul "alb-rosilor".Hora are si un mesaj pentru suporterii echipei sibiene, alaturi de care spera sa sarbatoreasca ... citeste toata stirea