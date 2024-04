INTERVIU | Kevin Ceceri, impresionat de stadionul din Ghencea si de fanii Stelei: "Se aseamana mult cu cei din Argentina." Fundasului sud-american ii expira contractul in vara si ar dori sa continue in Romania

Kevin Cereri, unul dintre cei patru jucatori care au semnat cu Steaua in 2024, a oferit in aceasta saptamana un interviu clubului din Ghencea, in care a vorbit despre cum s-a adaptat in Romania, cui i-a dedicat primul sau gol marcat in echipamentul rosu si albastru, ce mancare romaneasca ii place, ce i-a placut prin Bucuresti si daca isi mai doreste sa continue cu "militarii" si din vara, cand ii va expira contractul.Fundasul argentinian in varsta de 28 de ani nu este la prima experienta in ... citește toată știrea