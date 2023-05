Achizitionat in iarna de la Farul Constanta, echipa cu care a inceput sezonul, mijlocasul Robert Ion (22 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Iasiului in victoria categorica obtinuta in fata lechipei Dinamo, scor 4-1, in ultima etapa a paly-off-ului Ligii 2.Tanarul fotbalist al Politehnicii a reusit sa inscrie de doua ori in primul sfert de ora al jocului si a contribuit decisiv la succesul echipei sale. A fost al treilea gol pentru Poli Iasi reusit de "matematicianul" Robert ... citeste toata stirea