Politehnica Iasi s-a despartit in aceasta saptamana de mai multi jucatori, pe lista plecarilor figurand si fundasul central Viorel Lica (28 de ani).Venit in vara anului trecut la Iasi, de la Petrolul Ploiesti, Lica a inceput titular sezonul recent incheiat, avand 10 meciuri ca integralist in primele 14 runde, dar accidentarea suferita la Brasov, entorsa si fractura de glezna, l-a scos din circuit. In ianuarie a urmat o alta accidentare, o fractura la un deget, o noua perioada de recuperare. ... citeste toata stirea