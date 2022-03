INTERVIU / VIDEO Fundasul italian al lui U Cluj, despre promovare, un eventual duel cu Dinamo si razboiul din Ucraina: "Romania e o tara pasnica. Nu m-as vedea cu arma in mana"

Articol de Eduard Apostol - Publicat marti, 08 martie 2022, 14:56 / Actualizat marti, 08 martie 2022 15:07Fundasul dreapta italian Roberto Romeo (31 de ani) vrea sa revina in Liga 1 cu U Cluj, dupa 8 ani petrecuti la Gaz Metan. Italianul e casatorit cu o romanca, are un copil si este foarte ingrijorat de razboiul din Ucraina fiindca "nu ma vad cu arma in mana".- Roberto, ce sanse are U Cluj sa revina in prima divizie?- Sunt sanse destul de bune, lotul il avem bun, cu destui fotbalisti ... citeste toata stirea