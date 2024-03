Interzis la EURO! Un jucator de la Rapid si-a compromis sansele la convocare dupa ultimul gest

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 12 martie 2024, 10:06 / Actualizat marti, 12 martie 2024 10:17Andrei Borza (18 ani) nu va fi convocat la EURO 2024 de selectionerul Edi Iordanescu (45 de ani). Tehnicianul a fost dezamagit de comportamentul nesportiv al fundasului de la Rapid si a decis sa nu se bazeze pe serviciile sale la acest turneu final.Borza a fost in centrul atentiei dupa meciul pierdut de Rapid la Iasi, in etapa #27 din Superliga. Atunci, aparatorul a fost surprins in club ... citește toată știrea