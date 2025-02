Interzisi pe stadion * Ce au facut 3 fani ai lui Dinamo la derby

Articol de Andrei Craitoiu, Adrian Duta - Publicat luni, 24 februarie 2025, 09:43 / Actualizat luni, 24 februarie 2025 10:00Trei fani care au fost la FCSB - Dinamo 2-1 au primit interdictie timp de un an pe stadioanele din Romania. Acestia au intrat pe gazon in timpul partidei.Dinamo a avut aproximativ 6.000 de fani la derby-ul cu FCSB de pe Arena Nationala. "Cainii" au primit toate biletele in peluza dedicata oaspetilor. Trei dintre ei au patruns pe gazon in prima repriza, au fost preluati ... citește toată știrea