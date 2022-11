Intorsatura de situatie! CS Comunal Selimbar s-a despartit de Eugen Beza, desi antrenorul spunea cu o zi in urma ca se continua colaborarea

Inca o echipa din Liga 2 isi schimba antrenorul in acest sezon, 2022-2023.CS Comunal Selimbar a asteptat ca Eugen Beza sa revina din concediul medical pe care si l-a luat dupa esecul din urma cu doua etape, 0-3 la Minaur Baia Mare, si a ajuns in cele din urma la un acord cu acesta privind rezilierea amiabila a contractului, potrivit unui comunicat succint emis de clubul sibian.Ieri, in conferinta de presa premergatoare jocului cu Metaloglobus, Eugen Beza spunea ca "lucrurile s-au lamurit" si ... citeste toata stirea