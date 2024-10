Intr-o atmosfera senzationala, U-BT Cluj-Napoca si-a adjudecat duelul nervilor cu Umana Reyer Venezia * Mihai Silvasan a fost eliminat

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 30 octombrie 2024, 21:25 / Actualizat miercuri, 30 octombrie 2024 22:00In etapa a sasea a BKT EuroCup, U-BT Cluj-Napoca a revenit de la -15 si a obtinut o victorie importanta in fata Umanei Reyer Venezia: 86-78. Dupa ce Mihai Silvasan a fost eliminat, Mihai Popa a condus campioana Romaniei spre al treilea succes in aceasta competitie.Cu 15 minute inainte de start, Patrick Richard, liderul lui U-BT Cluj-Napoca, accidentat grav in duelul cu Hapoel ... citește toată știrea