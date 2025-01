Intrat in ultimele 6 luni de contract, superjucatorul lui Mircea Rednic a semnat cu U Cluj

Articol de Eduard Apostol, Daniel Grigore - Publicat marti, 14 ianuarie 2025, 17:43 / Actualizat marti, 14 ianuarie 2025 17:54Mijlocasul slovac Andrej Fabry, 27 de ani, a semnat cu liderul campionatului, U Cluj, un contract care va intra in vigoare in vara lui 2025, in momentul in care ii va expira intelegerea cu UTA.Din iulie 2023 in Romania, adus de UTA din tara natala, de la Skalica, Andrej Fabry va schimba echipa. Daca nu in aceasta luna, slovacul va trece pe Cluj Arena cel tarziu la ... citește toată știrea