Intrebarea care l-a facut pe Hagi sa ofteze in direct: "Abia atunci vom vorbi"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 12 februarie 2023, 19:46 / Actualizat duminica, 12 februarie 2023 19:59Gica Hagi (58 de ani), antrenorul-finantator de la Farul, a comentat egalul alb de la Pitesti, 0-0 cu FC Arges."Ei au inceput meciul mai bine, stiam ca vor veni agresivi, ca le place sa fie agresivi in jumatatea adversa. Dupa 15-20 de minute am preluat initiativa, am controlat meciul. Am incercat sa construim, dar terenul poate a influentat putin meciul.Am fi putut fi mai ... citeste toata stirea