Intrebarea unui fan care l-a pus in dificultate pe titularul de la FCSB: "Asta e un punct sensibil"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 16 mai 2024, 16:13 / Actualizat joi, 16 mai 2024 16:28Portarul de la FCSB, Stefan Tarnovanu (24 de ani) a raspuns mai multor intrebari primite din parte fanilor. Una insa l-a pus in dificultate.Criticat pentru modul in care trateaza fazele fixe, Stefan Tarnovanu a fost intrebat de fan ce masuri iar si cum se antreneaza pentru a fi mai bun la iesirile pe centrari.FCSBPortretul fotbalistului care revine in vara la FCSB: "Are multe lipsuri. Acolo ... citește toată știrea