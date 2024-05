"Intrunirea strabunilor", azi-noapte, pe stadionul Dinamo: "Ore grele inainte de verdict" * Cum traiesc suporterii ziua decisiva a "cainilor" si ce indemn au lansat

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 12 mai 2024, 14:44 / Actualizat duminica, 12 mai 2024 15:03Dinamo e fata in fata cu meciul decisiv pentru viitorul imediat al clubului. Diseara, de la 21:30, "cainii" trebuie s-o invinga pe UTA si sa beneficieze, pe deasupra, si de un joc favorabil al rezultatelor pentru a ramane in prima liga si din sezonul urmator. Optimismul nu-i la cote inalte in randul suporterilor.Sambata spre duminica, tarziu in noapte, mai multi suporteri cu state vechi ... citește toată știrea