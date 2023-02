INVESTIGAEsIE GSP INCREDIBIL! Statul i-a dat "in alb" baza Vointa lui Ilie Nastase * In 1999 a primit drept de a o folosi gratuit pentru 49 de ani in numele unei fundatii care la acea vreme nici nu exista

Articol de GSP - Publicat vineri, 03 februarie 2023, 11:43 / Actualizat vineri, 03 februarie 2023 11:48In 1999, Guvernul condus de Radu Vasile i-a acordat fostului mare tenismen, prin intermediul lui Crin Antonescu, seful MTS la acea vreme, dreptul de a folosi gratuit "Vointa" pentru 49 de ani in numele Fundatiei pentru tenis "Ilie Nastase", fundatie care insa la acea vreme nici nu exista, dar a aparut la o luna dupa ce decizia a fost publicata in Monitorul Oficial.1958e anul in care a ... citeste toata stirea