Invincibilul Petrea, exigent cu jucatorii lui, dupa remiza cu CS Universitatea Craiova: "Le aratasem ce trebuie sa faca"

Articol de GSP - Publicat marti, 29 noiembrie 2022, 22:49 / Actualizat marti, 29 noiembrie 2022 23:21Toni Petrea, antrenorul Chindiei, a vorbit despre egalul echipei sale cu Universitatea Craiova, scor 1-1, intr-o restanta din etapa #6 a Superligii.Tehnicianul a ajuns la 8 meciuri consecutive fara infrangere in Superliga pe banca celor de la Chindia (5 victorii si 3 egaluri). Petrea are o singura infrangere cu echipa din Targoviste, 0-1 cu Ocna Mures, in grupele Cupei Romaniei.CSU Craiova ... citeste toata stirea