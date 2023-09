Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 28 septembrie 2023, 19:05 / Actualizat joi, 28 septembrie 2023 19:27Gabriela Ruse si Mara Gae vor fi prezente la Transylvania Open, dupa ce organizatorii au decis sa le ofere wild card-uri.Organizatorii Transylvania Open au anuntat, joi, prin intermediul unui comunicat de presa ca doua jucatoare din Romania vor primi cate un wild card pentru a evolua in cadrul editiei din acest an, turneu de categorie WTA 250, organizat in perioada 14-22 octombrie ... citeste toata stirea