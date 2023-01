Ioan Hora, alegere surprinzatoare! Atacantul, campion al Romaniei, a fost prezentat in Seria 10 din Liga 3: "A semnat pe un an si jumatate"

Ioan Hora, atacant in varsta de 34 de ani, care s-a despartit de FC Hermannstadt la inceputul acestui an, a semnat cu Lotus Baile Felix, marti, 17 ianuarie. Varful din Oradea si-a dat acordul pentru un contract pe un an si jumatate, pana in vara anului 2024.Ioan Hora a ajuns in Seria 10 din Liga 3, la Lotus Baile FelixIoan Hora a prins doar doua meciuri pentru FC Hermannstadt in acest sezon de SuperLiga, motiv pentru care acordul a fost intrerupt. Desi e greu de crezut ca nu a avut oferte cel ... citeste toata stirea