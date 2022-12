Ioan Neculaie e liber ca pasarea cerului! Curtea de Apel Brasov l-a scapat definitiv de emotiile inchisorii pe fostul patron al FC Brasov

Ioan Neculaie (65 de ani), fostul patron al FC Brasov, a scapat de probleme.Milionarul brasovean cu ceva trecut in puscarie, care era declarat fugar in ianuarie, este din nou liber ca pasarea cerului. Nu pentru ca si-ar fi ispasit anii de detentie la care fusese condamnat initial, ci pentru ca i s-a admis contestatia in anulare formulata impotriva deciziei penale nr. 62/AP din 21 ianuarie 2022, pronuntata de Curtea de Apel Brasov in dosarul nr. 22542/197/2017, "pe care o desfiinteaza in parte". ... citeste toata stirea