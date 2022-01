Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brasov, se intoarce in inchisoare! Decizia e definitiva

Articol de GSP - Publicat vineri, 21 ianuarie 2022, 18:47 / Actualizat vineri, 21 ianuarie 2022 19:04Ioan Neculaie (64 de ani), fostul finantator al celor de la FC Brasov, se intoarce in spatele gratiilor. Decizia e definitiva!Curtea de Apel Brasov s-a pronuntat astazi in dosarul in care fostul boss de la Brasov a fost acuzat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Astfel, s-a decis ca Neculaie sa primeasca o pedeapsa de doi ani si doua luni de inchisoare cu executare, noteaza ... citeste toata stirea