Ioan Niculae a decis ce se intampla cu Astra: "Ne vom muta cu totul!"

Articol de Ionel Lutan - Publicat joi, 21 iulie 2022, 16:48 / Actualizat joi, 21 iulie 2022 17:00Astra Giurgiu va ataca revenirea imediata in al doilea esalon, anunta presedintele Marian Costea.Astra, campioana Romaniei din sezonul 2015/2016, a retrogradat in al treilea esalon. Finantatorul Ioan Niculae nu renunta la echipa. Din contra, pregateste un proiect pentru revenirea in elita, desfasurat in totalitate la Giurgiu.DINAMOOvidiu Burca, primele declaratii ca antrenor al lui Dinamo: "O ... citeste toata stirea