Ioan Ovidiu Sabau si-a schimbat discursul, inaintea duelului cu Gica Hagi: "Suntem pe locul 1 in acel clasament"

Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 06 martie 2025, 13:34 / Actualizat joi, 06 martie 2025 15:44Ioan Ovidiu Sabau si-a modificat discursul dinaintea partidelor. Nu mai pune presiune pe jucatorii lui si le cere sa constientizeze prezentul, chiar daca U Cluj tocmai a pierdut acasa cu codasa FC Botosani. Vineri seara, ardelenii au meci in "casa" lui Gica Hagi, la Ovidiu, cu Farul (20:00).U Cluj a bifat cele mai multe etape din sezonul regulat pe locul 1 si este, in premiera, in play-off. ... citește toată știrea