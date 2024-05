Ioan Ovidiu Sabau vrea la "U" Cluj un fost jucator de la FCSB * Ce salariu ii ofera

Articol de Emanoil Ursache - Publicat vineri, 24 mai 2024, 11:24 / Actualizat vineri, 24 mai 2024 11:50Vadim Rata (31 de ani) este dorit de Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul Universitatii Cluj, in tabara "sepcilor rosii". Sabau vrea sa isi intareasca echipa pentru sezonul urmator, in care are obiectiv sa se califice in play-off."Motul" incearca sa profite de situatia de la FC Voluntari, echipa retrograda in Liga 2 dupa 9 sezoane in Superliga, si sa il aduca internationalul moldovean in calitate ... citește toată știrea