Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 26 noiembrie 2023, 16:17 / Actualizat duminica, 26 noiembrie 2023 16:18Ioan Varga, finantatorul lui CFR Cluj, spune ca Andrea Mandorlini nu este in pericol in acest moment, dar anunta restructurari la nivel de lot.CFR Cluj a ajuns la 4 meciuri consecutive fara victorie, dar finantatorul Ioan Varga spune ca are rabdare in continuare cu antrenorul Andrea Mandorlini.