Ion Esiriac a luat cuvantul, la 24 de ore de la retragerea lui Halep: "Ne ramane ceva in spate"

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 21:16 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 21:21Ion Esiriac (85 de ani), fostul mare tenismen, a comentat stirea momentului in tenisul mondial: retragerea Simonei Halep (33 de ani). Sportiva a facut anuntul marti seara, dupa esecul de la Transylvania Open in fata Luciei Bronzetti (26 de ani).Halep revenise in circuit in martie 2024, dupa ce TAS i-a dat castig de cauza in scandalul de dopaj in care fusese implicata la US Open ... citește toată știrea