Ion Esiriac, afacere de milioane * Si-a vandut toate actiunile: "In primii 4 ani, am realizat asta"

Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 04 decembrie 2024, 10:36 / Actualizat miercuri, 04 decembrie 2024 10:36Ion Esiriac, 85 de ani, si-a vandut actiunile de la Gonet Geneva Open, turneul de nivel ATP250 pe care-l detinea in proportie de 50%.Coproprietar al turneului de la Geneva, reintrat in calendarul ATP in 2015, Ion Esiriac a facut un pas in spate, cedandu-i cele 50% dintre actiuni lui Nicolas Gonet, presedintele Consiliului de Administratie al companiei bancare Gonet & Cie SA, ... citește toată știrea