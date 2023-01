Ion Esiriac anunta construirea unei arene de 30 de milioane de euro: "Cred ca imi ajung banii pusi deoparte!" + "strica" proiectul Dinamo: "Vindeti si faceti blocuri!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 13 ianuarie 2023, 17:38 / Actualizat vineri, 13 ianuarie 2023 18:14Omul de afaceri Ion Esiriac (83 de ani) a vorbit despre proiectele de infrastructura sportiva din Bucuresti.Ion Esiriac vrea sa readuca un turneu important de tenis in Bucuresti, dar pentru asta are nevoie de o baza sportiva la nivel international. Cum arenele BNR nu se mai ridica la standardele cerute, omul de afaceri sustine ca va construi din fonduri proprii o arena in valoare de 30 de ... citeste toata stirea