Ion Esiriac, dupa scandalul de la hochei: "Eu am iesit cand au gresit imnul!"

Ion Esiriac, 83 de ani, a comentat pe scurt incidentul petrecut in Slovenia, la Campionatul Mondial de hochei.CONTEXT: Nationala masculina a Romaniei, alcatuita in mare parte din hocheisti romani de etnie maghiara, a evoluat in aceasta saptamana la Campionatul Mondial, in SloveniaLa ultimul meci, duminica, cu Ungaria, a avut loc un moment scandalos: toti jucatorii, mai putin 3 dintre "tricolori",