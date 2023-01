Ion Esiriac trece la treaba * Arena pe care vrea sa o construiasca in 74 de zile: "Ma deplaseaz in Slovacia pentru a gasi un model"

Articol de GSP - Publicat marti, 17 ianuarie 2023, 18:28 / Actualizat marti, 17 ianuarie 2023 18:28Omul de afaceri Ion Esiriac (83 de ani) a devenit tot mai interesat de infrastructura sportiva din Romania. Planuieste construirea unui patinoar in Brasov, pe modelul celui din Otopeni.Ion Esiriac vrea ca orasul Brasov sa dispuna de un patinoar modern, asemanator celui inaugurat in decembrie 2016 la Otopeni. Omul de afaceri colaboreaza in acest proiect cu Eduard Pana, fost mare hocheist roman. ... citeste toata stirea