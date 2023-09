Articol de Mitica Docan - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 09:29 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 09:47Ion Ion Esiriac, iubitul Soranei Cirstea, a scris un mesaj pe Instagram, dupa calificarea jucatoarei noastre in sferturile de finala de la US Open 2023.Pentru a doua oara in cariera in "sferturile" unui Slam, Sorana Cirstea se alatura pe o lista a jucatoarelor din Romania cu minimum doua "sferturi" jucate in turneele majore. Cirstea a invins-o categoric pe Belinda Bencic, 6-3, 6-3, ... citeste toata stirea