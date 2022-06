Ionel Danciulescu, un an si o luna de inchisoare cu suspendare! Pentru ce a fost condamnat fostul dinamovist

Articol de GSP - Publicat sambata, 11 iunie 2022, 20:40 / Actualizat sambata, 11 iunie 2022 23:22Ionel Danciulescu, fostul jucator al celor de la Dinamo, a fost condamnat la un an si o luna de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.CONTEXT: In iunie 2020, Danciulescu a fost prins cand isi conducea masina pe bulevardul Magheru sub influenta alcoolului.Acesta avea o alcoolemie de 1,98 la mie in sangeLa doi ani de la acel eveniment, ... citeste toata stirea