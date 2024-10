Ionel Ganea, atac la adresa conducerii de la Rapid: "La noi e meteahna asta. Nu ai cum sa faci performanta asa"

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 11 octombrie 2024, 10:00 / Actualizat vineri, 11 octombrie 2024 10:15Ionel Ganea (51 de ani), fostul jucator si antrenor de la Rapid, a vorbit despre situatia in care se afla echipa din Giulesti.Rapid trece printr-o situatie nu prea buna in Superliga. Giulestenii au reusit doar 2 victorii in cele 12 meciuri disputate in acest sezon.Dupa ce Neil Lennon nu i-a adus Rapid-ului nici o victorie in 6 etape, conducerea l-a numit pe Sumudica antrenor ... citește toată știrea