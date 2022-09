Ionel Ganea, discurs devastator la adresa lui Edi Iordanescu: "Cel mai slab antrenor pe care l-am avut vreodata. La nationala vin toti papagalii"

Articol de GSP - Publicat luni, 26 septembrie 2022, 11:23 / Actualizat luni, 26 septembrie 2022 12:15Ionel Ganea, fostul atacant al nationalei Romaniei, a avut un discurs foarte dur la adresa lui Edi Iordanescu, in ziua meciului cu Bosnia din Liga Natiunilor.Romania infrunta Bosnia, de la 21:45, in ultima runda din Liga Natiunilor (Divizia B, Grupa a 3-a, etapa #6). Partida e liveTEXT pe GSP.ro si in direct la PrimaTV.Ganea il judeca pe selectioner din prisma rezultatelor si il considera ... citeste toata stirea