Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 15 noiembrie 2023, 18:31 / Actualizat miercuri, 15 noiembrie 2023 18:57Ionel Ganea (50 de ani), fostul atacant al echipei nationale, il lauda pe Radu Dragusin (21 de ani), fundasul central de la Genoa.Dragusin a fost titular in toate meciurile Romaniei din preliminariile EURO 2024 si a impresionat la Genoa in acest sezon de Serie A. A marcat primul gol in campionatul Italiei impotriva celor de la Verona, scor 1-0, cu un voleu superb.ECHIPA ... citeste toata stirea