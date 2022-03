Ionel Ganea nu are incredere in Edi Iordanescu: "Nu o sa faca mai mult decat Radoi! Cum sa reusesti asa?"

Articol de GSP - Publicat sambata, 26 martie 2022, 18:23 / Actualizat sambata, 26 martie 2022 18:23Romania a fost invinsa de Grecia, scor 0-1, la debutul lui Edi Iordanescu (43 de ani) in functia de selectioner. Fostul international Ionel Ganea (48 de ani) nu are incredere in noul proiect al nationalei."Tricolorii" au avut o prestatie stearsa la debutul lui Edi Iordanescu, un singur sut trimis pe spatiul portii Greciei. Ionel Ganea a criticat Federatia si nu vede cum Romania s-ar putea ... citeste toata stirea