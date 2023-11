Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 03 noiembrie 2023, 12:43 / Actualizat vineri, 03 noiembrie 2023 13:25Antrenorul Ionut Chirila (57 de ani) crede ca FCSB nu formeaza o echipa compacta si castiga meciurile doar din scliprilie jucatorilor valorosi pe care-i are, la fel ca in cazul celor de la Paris Saint-Germain.FCSB a ajuns la 3 meciuri consecutive fara victorie in toate competitiile si a pierdut din distanta pe care o avea fata de CFR Cluj, principala urmaritoare. Echipa ... citeste toata stirea