Articol de Viorel Tudorache - Publicat joi, 11 mai 2023, 17:23 / Actualizat joi, 11 mai 2023 18:55Ionut Gurau (24 de ani), portarul lui FCU Craiova, a revenit astazi la antrenamentele echipei, dupa doua zile de repaus medical impuse din cauza accidentarii suferite la coaste, in prima repriza a meciului cu Hermannstadt (0-0), disputat luni, la Sibiu.Gurau s-a ciocnit violent cu Oprut, in minutul 19, iar in urma coliziunii goalkeeperul s-a ales cu o contuzie costala puternica ce i-a provocat ... citeste toata stirea