Ionut Larie este ingrijorat dupa prestatia Farului din meciul cu Craiova! "Plecam fara niciun punct si trebuie sa ne dea de gandit!"

Universitatea Craiova a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Farul Constanta, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga 1.La finalul meciului, Ionut Larie a fost dezamagit de jocul echipei sale, chiar daca echipa lui este deja calificata in play-off. Totusi, Larie spera ca Farul sa faca un meci bun in fata celor de la FCSB, in primul meci din play-off."Am fost bucurosi etapa trecuta ca ne-am calificat. Suntem tristi acum pentru ca am pierdut. Trebuia sa abordam meciul ... citeste toata stirea