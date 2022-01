Ionut Radu, transfer-bomba! Scapa de Inter, semneaza intr-un campionat de TOP si devine titular. Fosta campioana il vrea

Ionut Radu este aproape de finalul cosmarului de la Inter, fiind dorit insistent de o formatie din Ligue 1.La aproape noua ani de cand s-a transferat la Inter, pe cand avea doar 16 ani, Ionut Radu tot nu este mai aproape de a deveni titularul formatiei de pe San Siro.Goalkeeper-ul roman este rezerva lui Samir Handanovic la momentul actual, in timp ce Andre Onana, portarul camerunez al lui Ajax, este asteptat in Italia in vara.Doar patru meciuri a reusit sa insumeze Ionut Radu in tricoul lui ... citeste toata stirea